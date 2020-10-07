Bursa'da zincire vuralan çocuk yanmaktan son anda kurtuldu ailenin savunması inanılmaz

Babası yaramazlık yaptığı için zincire bağlamış: E.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenler tepki gösterdi. Gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.