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Facebook'tan Trump'ın "Bazı kişiler için Covid-19, gripten daha az ölümcül" mesajına çizik

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin yeni tip corona virüsten (Covid-19) daha ölümcül olduğunu savunduğu paylaşımını sildi.

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Covid-19 tedavisine Beyaz Saray'dan devam eden Trump'ın sabah saatlerinde Twitter ve Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bazı kişiler için Covid-19, gripten daha az ölümcül" ifadelerini kullanması sosyal medya şirketlerini harekete geçirdi. 

Facebook, Trump'ın Covid-19 konusunda yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle söz konusu paylaşımı sildi. 

Twitter'dan yanlış bilgi uyarısı 
Twitter ise Trump'ın paylaşımını kaldırmadı ancak söz konusu paylaşıma, "Bu tweet, Covid-19 konusunda yanlış ve zararlı bilgi yaydığı için Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu tweetin erişilebilir kalmasının kamunun yararına olabileceğine karar vermiştir" şeklinde bir uyarı ekledi. 

Trump ne demişti?
Trump, paylaşımında "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Covid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için Covid-19 gripten daha az ölümcül" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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