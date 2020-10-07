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Ermenistan'da Paşinyan geri adım attı: Taviz vermeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda verilen ağır kayıplar sonrası geri adım attı. Paşinyan, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" dedi.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 11. gününe girerken, AFP'ye özel röportaj veren Ermenistan Başbakanı ağzındaki baklayı en sonunda çıkardı.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e konuşan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda verilen ağır kayıplar sonrası geri adım attı. Paşinyan, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

"Dehşet" lakaplı komutan öldürüldü
Operasyonun onuncu gününde cepheden gelen son dakika bilgisi Azerbaycan halkına ve son durumu anbean takip eden halka moral oldu. Buna göre Azerbaycan Türklerine karşı acımasızlığıyla bilinen "Dehşet" lakaplı Ermeni Albay Artur Galstyan, düzenlenen operasyonla karargâhda öldürüldü. Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan albayın öldüğünü doğruladı.

"Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz''
Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan bir itiraf gelmişti. Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

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