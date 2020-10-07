Türkiye genelinde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

TÜRKİYE genelinde düzenlenen FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı verildi. Hatta gözatına alınıp sorguya çekilenler bile var. İşte tüm detaylar...

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Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Hesap verecekler

Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







“Bylock” kullandıkları tespit edilidi

Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi. Yakalanan zanlıların FETÖ’nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi.





Sınav soruşturması: 8 gözaltı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan '2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde 'resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı oldukları ve/veya Bank Asyada örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları anlaşılan 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde 07.10.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.