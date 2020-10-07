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İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona özel tim polisleri de katılırken, adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenler'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı olduğu öğrenilen Şahin Tümüklü'yü gözaltına aldı.

Bir süre adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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