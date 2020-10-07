BIST 1.154
DOLAR 7,84
EURO 9,21
ALTIN 474,02
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

HES kodu olmayan, bu hamama giremiyor

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA Lara'da SPA ve hamam sektöründe hizmet veren bir işletme, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçti. İşletme, HES kodu olmayan müşteriyi kabul etmiyor.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra tesise müşterinin kabul edilmesine başlandı.

Antalya Örnekköy'de hizmet veren bir hamam da HES kodu uygulamasına geçti. İşletme sahibi Fatma Polat, başlattıkları uygulamanın diğer özel sektör işletmelerine de örnek olmasını dilediğini söyledi.

''HES kodu olmayan konuklarımızı işletmemize almıyoruz''
Polat, "Her ne kadar müşteri kaybımız olacak olsa da insan sağlığı her şeyden önemli. HES kodu olmayan müşterileri kabul etmeyeceğimizi bir yazı ile anlatmaya çalıştık. Birçok müşterimiz bu uygulamaya destek verdi. HES kodu olmayan konuklarımızı işletmemize almıyoruz. Umarım başlattığımız bu uygulama, Antalya ve diğer şehirler için de örnek olur" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Teröristbaşı Karayılan'a şok! Yakın korumalarının üstüne çizik atıldı
Ermenistan'da Paşinyan geri adım attı: Taviz vermeye hazırız
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
Facebook'tan Trump'ın "Bazı kişiler için Covid-19, gripten daha az ölümcül" mesajına çizik
Bursa'daki bu görüntüler vicdanları yaraladı
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den seyircili maç kararı! Localar açılıyor
Türkiye de tehlike altında! İstilacı sinek türlerine cepten takip
Sözcü Aksoy: AİHM kararı, hukuki dayanaktan yoksundur
Şenol Güneş: Eylül ayına göre daha iyi durumdayız
İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Serdar Oral kimdir ne iş yapıyor Özgü Namal eşi mesleği?
Yorumlar