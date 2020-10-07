Ankara'da komşular arasındaki kavgada kan gölü: Kadını sırtından vurdu

ANKARA'da komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfek dehşeti yaşandı. Silahlı komşu, önce kaçmaya çalışan kadını sırtından vurup ağır yaraladı. Ardından 2 kişiye de kurşun yağdıran komşu, olay sonrası kaçtı. Elindeki tüfekle 12 el ateş eden saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Bahçeler Üstü Mahallesi 279. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada çıkan arbedede evindeki pompalı tüfeği alan Mustafa A. önce S.K. isimli kadını kaçmaya çalışırken sırtından yaraladı.

Daha sonra da R.B ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha tüfek ile yaralayan silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine suç mahalline çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken sırtından vurulan S.K. isimli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde uyuşturucu bulundu

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pompalı tüfekle toplam 12 el ateş edildiğini tespit etti. Öte yandan saldırganın evinde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı arama sonucunda 3 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.