Trump, Clinton skandalı ve Rusya belgelerinin gizliliğini kaldırmak için yetki verdi

Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında, 2016 başkan seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'ın dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıktı. Trump, belgelerin gizliliğini kaldırmak için gerekli makamlara yetki verdi.

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün tarafından kongreye sunulan notlar dünya basınında geniş yer buldu.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD tarihindeki en büyük siyasi suç olan Rusya oyununa (soruşturma) ilişkin tüm ve her türlü belgelerin gizliliğinin kaldırılması yetkisi veriyorum. Aynı zamanda Hillary Clinton'ın e-mail skandalı için de aynı yetkiyi veriyorum. Belgelerde redaksiyon olmayacak" dedi.

Obama'ya brifing verildi

Kongreye sunulan notlar henüz kamuoyu ile paylaşılmazken, notlara ulaşan Amerikan Fox New televizyonu, Brennan'ın eski Başkan Barack Obama'ya, Clinton'ın Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planı konusunda brifing verdiğini tespit etmişti.

Clinton skandal teklifi onayladı

Bahsi geçen notlarda Brennan'ın, "Clinton'ın dış politika danışmanlarından birinin Trump'ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılabileceğini teklif ettiği ve Clinton'ın ise bunu onayladığını" yazdığı kaydedilmişti.

Brennan'ın ayrıca notlarında 28 Temmuz 2016'da Obama'nın kendisine Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir ilişki bulunduğuna dair delil toplanmasını istediğinin de yer aldığı ifade edilmişti.

Seçimden kısa süre sonra...

Dışişleri Bakanı iken şahsi e-mailini devletin diplomatik işleri için kullandığı ortaya çıkan Clinton, bu konuda soruşturma geçirmişti. Trump'ın 2016 kasımda seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra ise Rusya'nın Trump lehine ABD seçimlerine karıştığı iddiası gündeme gelmişti.