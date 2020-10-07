Meteoroloji'den yağış uyarısı: Balkanlardan geliyor gece yarısı başlayacak

Öğleden sonra yağış bekleniyor: Türkiye'nin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.