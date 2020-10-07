Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Benden mucize beklemeyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sitemde bulunduğu ortaya çıktı. İşte Yalçın ile Çebi arasındaki toplantının detayları...

Abone ol

Beşiktaş'ta önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında yapılan 4 saatlik görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yalçın'ın Çebi'ye yapılan transferlerden memnun kalmadığını söyleyerek sitemde bulunduğu öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, istediği oyuncuların alınmadığını söyleyerek, "Durumunuzu biliyorum ama transferde çok geç kaldık. Ne yazık ki elimde alternatifi geniş bir kadro yok" dediği belirlendi.

"Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin''

Özellikle ikinci bir forvet alınamadığı için Çebi'ye dert yanan Yalçın'ın, "Bu kadroyla benden mucizeler beklemeyin. Size başarı için garanti veremem" diyerek dert yandığı ortaya çıktı.

Bir yabancı daha askıya alınacak

Beşiktaş'ta 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Buna göre 4 futbolcunun sözleşmesinin askıya alınması gerekiyor. Douglas, Mirin ve Lens kadro dışı. Bu oyunculara ek olarak Boyd, N'Koudou ve Ajdin Hasic'ten birinin daha lisansı dondurulacak.