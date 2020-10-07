TELE1'in 'Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış' paylaşımına yorum yağdı

TELE1 kanalı, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu İHA ve SİHA'ları kötülemek isterken baltayı taşa vurdu. Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerini askıya almasıyla ilgili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Kanada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardaki rolü sebebi ile Türkiye’ye askeri malzemelerin satışını askıya aldı.

Türkiye’nin ana İHA üreticilerinden Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), silahlı ve silahsız insansız hava araçları için Kanadalı yapımcı Wescam’in elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kamera sistemlerini kullanıyor.

“İHA/SİHA’ların gözü” olarak bilinen bu sistem Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA’lar ile TUSAŞ’ın ANKA İHA’larına yerleştiriliyor.

Kanada'nın askıya aldığı cihazın eşdeğeri CATS'ler ANKA'ya takıldı

Baykar grubunda yeterli stok bulunduğu belirtilirken, ASELSAN’ın İHA/SİHA, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS’ler bulunuyor. CATS’lerin ANKA’ya takıldığı ve deneme amaçlı kullanılmaya başladığı öğrenildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı İnsansız Hava Aracı’na (SİHA) takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarında seri üretime geçileceğini açıkladı.

Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor.



SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler.@aselsan’da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz. pic.twitter.com/ZKiO4zYVN9 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 6, 2020

Seri üretime geçiliyor

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA´larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN’da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmelerden habersiz olan TELE1 kanalı talihsiz bir paylaşımda bulundu.

TUSAŞ yapımı ANKA'yı kullandılar

"Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış" ifadesinin altında Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu Bayraktar'ın değil TUSAŞ'ın ANKA'sına aitti.

Kullanıcılar TELE1'in paylaşıma ilişkin yanlışlarını sıraladı, kimileri de muhalefet uğruna ülkeye ihanet etmekle suçladı.

Tepki yağdı

Yerli olmadığı ve dışarıdan getirilen cihazlarla montajı yapıldığı iddiasıyla ilgili eleştirilere BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Bayraktar, Özdemir'in "Bu yaptığınız araçların yazılımları Türk mühendislere mi ait, teknik parçayı, motoru Türkiye'de mi üretiyorsunuz? Yüzde 100 Türk malı mı? Yoksa çeşitli malzemelerin Türkiye'de birleştirildiği bir yapıdan mı bahsediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Özellikle en kritik aksamlar olan uçuş kontrol bilgisayarları tamamı milli"

"Yazılım, tasarım, en yüksek katma değerli olan tarafları... Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle en kritik aksamlar olan uçuş kontrol bilgisayarları tamamı milli. Elbette yurtdışından da tedarik ettiğimiz şeyler olabiliyor. Ama bunların kritik tedarik zincirinde olmaması gerekiyor. Mesela uçağı yöneten bir aksam olmamalı, zora düştüğünüzde başka alternatif tedarikçi bulabilmeniz gerekiyor..."