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Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması: Ayrı bir yeri var...

Almanya-Türkiye maçı öncesi konuşan Joachim Löw, Fenerbahçe'nin kendisinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirterek Türkiye'yi sevdiğini belirtti.

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Bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştıran Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile oynanacak özel maç öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT SPOR'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye ile ilgili her zaman çok güzel anılarım var. Türkiye'de çok güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri var. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda." dedi.

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🎙"Türkiye ile ilgili çok güzel anılarım var o günleri unutamıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri var."

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