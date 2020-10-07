BIST 1.154
DOLAR 7,85
EURO 9,22
ALTIN 476,56
HABER /  EKONOMİ
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bloomberg geçti: Doğuş Holding borç ödemelerini ertelemek için görüşmeler yapıyor

Bloomberg, Doğuş Holding’in 2.7 milyar dolar tutarındaki borçlarını yapılandırmak için borç verenlerle görüşmeler yaptığını yazdı.

Abone ol

Konuya yakın kaynaklar Doğuş Holding’in sahibi Ferit Şahenk’in borç veren bankalarla ön görüşmeler yaptığını, şirketin koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışının ciddi darbe aldığını belirtti.

Holding bankalara ödeme yapılamayacağını iletti

İki kaynak, Doğuş Holding’in bankalara ödemelerin yapılamayacağını aktardığını belirtirken, şirket konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Karantina döneminden ciddi biçimde etkilendi

Nisan 2019’da 12 bankayla borçlarını altı yıllık bir düzenlemeye yayan ve yatırımlarının büyük kısmını bir süredir gıda ve konaklamaya yönlendiren holding, koronavirüs salgınındaki karantina döneminden de ciddi biçimde etkilendi.

Bazı varlıklarını elden çıkarmayı kabul etmişti

Doğuş Holding, borç yapılandırmasında restoranlardan, oteller ve eğlence mekanlarına, marinalardan otomobil distribütörlüğüne bazı varlıklarını ve hisselerini elden çıkarmayı kabul etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den yağış uyarısı: Balkanlardan geliyor gece yarısı başlayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan'dan olay iddia: Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırmaya çalıştı
Bilim insanından olay iddia:Koronavirüs dokunaklı yüzeylerden yayılmıyor
Teröristbaşı Karayılan'a şok! Yakın korumalarının üstüne çizik atıldı
Ermenistan'da Paşinyan geri adım attı: Taviz vermeye hazırız
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Facebook'tan Trump'ın "Bazı kişiler için Covid-19, gripten daha az ölümcül" mesajına çizik
ÖNCEKİ HABERLER
Kibariye kızı kimdir Birgül Küçükbalçık kiminle evli?
Joachim Löw'den Fenerbahçe açıklaması: Ayrı bir yeri var...
Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminden çağrı: Uluslararası terörle mücadele koalisyonu kurulsun
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Benden mucize beklemeyin
Lakers, Miami Heat'i farklı geçti şampiyonluğa bir adım kaldı
Hace ne demek Selçuklu Devleti'nde Hace kime nedir, anlamı
Yorumlar