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Bombalı eylem yapacaktı! Suriye'den Van'a gelen terörist tutuklandı

SURİYE'nin Afrin kentinden PKK/KCK- PYD/YPG'den aldığı talimatla bombalı eylem yapmak için Van'a geldiği belirlenen terörist, jandarma ekiplerinin operasyonuyla Edremit ilçesinde yakalandı.

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Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrin'de 2014-2018 yılları arasında PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren teröristin eylem yapmak için Van'a geldiğini belirledi.

Örgütten aldığı talimat doğrultusunda eylem yapmayı planlayan terörist, Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adı açıklanmayan terörist, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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