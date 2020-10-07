Erzurum'da tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayakta

1666 yılında Derviş Mehmet Efendi tarafından yaptırılan ve 354 yıldır ayakta kalmayı başaran yaklaşık 250 metrekare alanda 400 kişinin aynı anda namaz kılabileceği tarihi cami büyük bir bölümü tahtadan oluştuğu için 'ahşap' cami olarak anılıyor.