CHP'li Engin Altay'dan Macron'un İslam hakkındaki sözlerine sert tepki! Ukala, edepsiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki hadsiz sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi. Altay, "Ukala, edepsiz, hadsiz demiş ki 'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' Hadi oradan. Sen kimsin? Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar.' ifadelerini kullandı.

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Fransız lider Macron'un İslamiyet hakkındaki küstah açıklamalarına tepkiler sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözlerler hedef aldığı Macron CHP'in de hedefindeydi. CHP Grup Başkanvekili Altay, Macron'u adeta topa tuttu. Altay, Macron'a 'Ukala, edepsiz, hadsiz' dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Tezkerelerin görüşülmesi sırasında CHP adına söz alan Grup Başkanvekili Engin Altay, İslamiyet’le ilgili sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sessiz kalmadı.

"Ukala, edepsiz, hadsiz''

Altay, "Ukala, edepsiz, hadsiz demiş ki 'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' Hadi oradan. Sen kimsin? Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar, bu cihatçı teröristler dediğimiz onlar. Macron'a bir tavsiyem var, Kuran-ı Kerim'i aç oku. Kuran-ı Kerim'de öldürmek yok, hırsızlık yok, kul hakkı yok, kan akıtmak yok. Onu, İslam adına yapanlar, cihatçı kisvesi altında yapanlar Batı'nın, emperyallerin içimize soktuğu, dinle ilgisi olmayan, Kuran-ı Kerim'le, Allah'la ilgisi olmayan kafirlerdir. Kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi ve hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.