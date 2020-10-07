Adana'da uyuşturucuyu gizlediklere yere bak! 'Marco'nun gözünden kaçmadı

ADANA'da, 'torbacı' olarak bilinen zahir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda motosikletin sepet kısmındaki sacın altına zulalanmış haldeki 77 kilo 450 gram esrarı 'Marco' yakaladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, plastik ev eşyası yüklü sepetli motosikleti durdurdu.

Polis, motosiklette özel eğitimli narkotik köpeği ‘Marco’ ile arama yaptı. Marco, motosikletin sepet kısmına tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde motosiklet sepetinde, sacın altına zulalanmış 24 pakette, 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü Sadık Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.