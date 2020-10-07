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Adana'da kaçakçının zulası polisi bile şaşkına çevirdi! 129 tane saklamış

İhlas Haber Ajansı

Adana polisi, otomobilin lastik yuvasına gizlenmiş halde piyasa değeri 260 bin liralık 129 akıllı kaçak cep telefonu ele geçirdi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis uygulamada daha önceden cep telefonu kaçakçılığı yapacağını öğrendiği otomobili beklemeye başladı.

Polis otomobil geldiğinde durdurup arama yaptı. Otomobilin lastikleri söküldüğünde lastik yuvasında piyasa değeri 260 bin lira olan 129 akıllı kaçak cep telefon ele geçirildi. Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardandan sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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