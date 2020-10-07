Şanlıurfa'da kan donduran olay! Eşini eve kilitleyip işkence yaptı kerpetenle tırnaklarını söktü
ŞANLIURFA'da İlyas A. adlı kişi eşine günlerce işkence yaptı. İşkence yapan koca, eşinin tırnaklarını söktü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre İlyas A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej’i (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.
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Yaşanan korkunç olayı fark eden komşular polise haber verdi.
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Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi.
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Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.
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