BIST 1.156
DOLAR 7,83
EURO 9,21
ALTIN 476,48
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti.Erdoğan, son olarak 2 Temmuz'da Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Taziyelerini iletecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2 Temmuz 2020'de Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana merkezli operasyonda çökertilen 'swinger' şebekesinin şifresi ortaya çıktı
Türk profesör Uğur Şahin’in korona aşısında sona yaklaşıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a 'gargara' yanıtı
TELE1'in 'Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış' paylaşımına yorum yağdı
Son dakika benzin ve motorine okkalı zam geliyor! Bu gece yarısı geçerli olacak
CHP'li Engin Altay'dan Macron'un İslam hakkındaki sözlerine sert tepki! Ukala, edepsiz
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi Test edebileceği iddiasından son derece endişeliyiz
Merdiven altı uyarısı: Ağzı kapatan her şey maske değildir
Kayra Şenocak eski hali kaç kilo verdi son haline bambaşka
Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntülerini paylaştı
Adana'da uyuşturucuyu gizlediklere yere bak! 'Marco'nun gözünden kaçmadı
Ayşe Şenocak kimdir yaşı kaç Kayra Şenocak'ın eşi mesleği nedir?
Yorumlar