Mardin'de terör operasyonu! 2 kardeş tutuklandı
MARDİN'de gerçekleştirilen operasyonda PKK'ya yardım ettikleri gerekçesi ile iki kardeş tutuklandı.Abone ol
MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.N.B. ile S.B. kardeşler tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen 'Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova' özel birlik operasyonu kapsamında terör örgütü mensuplarına yardım sağladıkları belirlenen M.N.B. ile S.B. kardeşler 29 Eylül'de gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan M.N.B. ile S.B. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklandı.