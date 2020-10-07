Şişko Amy rolüyle tanınan Rebel Wilson'ın olay değişimi!
AVUSTRALYA asıllı ünlü oyuncu Rebel Wilson, kendisiyle ve rolleriyle özdeşleşen kilolarından kurtulmayı başardı. 1.59 boyundaki oyuncu 116 kiloya kadar çıkmış, spora ve diyete başlamıştı.
Hollywood'un kilolu oyuncularından Avustralya asıllı ünlü oyuncu Rebel Wilson, Pitch Perfect filmindeki rolüyle tanınmış 2020'de zayıflayacağını açıklamıştı. Oynadığı filmlerde hep şişman karakter rollerini mecburen alan Rebel Wilson, üzerine yapışan kilolarından kurtuldu.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, uzun zamandır zayıflamak için yaptığı diyet ve sporu hayranlarıyla paylaşıyordu.
Fat Pizza isimli ilk filmini 2003 yılında çeken Wilson. Pitch Perfect filminde Fat Amy (Şişman Amy) rolü ile 2013 MTV Film Ödülleri'nde en başarılı performans ödülünü kazanan Wilson, zayıfladığını gösteren fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu kilo verdiğini gösteren fotoğrafını “Just call me: Fit Amy” (bana fit Amy deyin) notuyla paylaştı.