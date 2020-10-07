Tuğçe Tayfur kaç yaşında evli mi boşandığı eşi kimdir?

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur şarkıları ile dından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşında olan Tuğçe Tayfur 7 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirdi ve Taner Şafak ile boşandı. Efe adında 4 yaşında oğlu var.

Abone ol

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur hayatı ile merak konusu oldu. 32 yaşında olan Tuğçe Tayfur 7 yıllık evliliğini bitirmişti. 4 yaşında Efe adında bir oğlu olan Tuğçe Tayfur babasının şarkılarını okuyarak büyük ses getirdi.

Tuğçe Tayfur kimdir: Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı.

Babasından yolundan giden Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur‘un 2003 yılında çıkan “DURUN AYAKLARIM” albümünde söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan “Evde Yoktun” ve babası ile söz ve müziği ortak olan ”Ah Akşamlar” şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki “Bir Demet Gül” albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait “Elim Kolum Bağlı” ve “Bekle Beni” adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 yılındaki“Aşkın Cezası” albümündeki “Denedim Vallahi” adlı şarkısına vokal yapttı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi.Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi.Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında Tolga Ertuğrul ile evlendi. 17 ay sonrada Ekim 2010 ayında boşanma davası açtı ve boşandı. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştıktan bir müddet sonra ABD‘de 2012 yılında evlendi.