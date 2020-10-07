Gişe Rekoru Kıran “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” TV’de İlk Kez TRT 1’de

Tüm zamanların yerli ve yabancı animasyon filmleri arasında gişe rekoru kıran TRT yapımı “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” televizyonda ilk kez 11 Ekim Pazar saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.

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Animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekorunu kıran TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa’nın ikinci sinema filmi “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” televizyonda ilk kez TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. Türk sinema tarihinde ilk kez vizyondaki 3. haftasında gişe rekoru kıran 2019 yapımı animasyon ve macera türündeki çizgi film, Rafadan Tayfa ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu ediniyor.

Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor. Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

“Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” televizyonda ilk kez 11 Ekim Pazar saat 20.00’de TRT 1’de.