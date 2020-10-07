Ayşe Şenocak kimdir yaşı kaç Kayra Şenocak'ın eşi mesleği nedir?

Oyuncu Kayra Şenocak 1 yılda ameliyatsız tam 40 kilo verdi ve bambaşka biri oldu. Son hali ile dikkat çeken oyuncu Kayra Şenocak 52 yaşında ve İstanbul doğumlu. 1 yıllık evli olan Kayra Şenocak, Ayşe Şenocak ile geçen sene 2019 yılında evlendi. Peki Ayşe Şenocak kimdir, ne iş yapıyor? İşte Kayra Şenocak'ın hayatı ve dizileri...

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Aynalı Tahir dizisi ile ekran macerasına başlayan ve performansı ile dikkat çeken oyuncu Kayra Şenocak şimdi bambaşka biri oldu, son hali ile şaşırttı. 130 kiloya çıkınca bir şeyler yapmalıyım diyen Kayra Şenocak, ameliyatsız spor ve diyetle 1 yılda 40 kilo veren Kayra Şenocak'ın hayatı da merak edildi. Kayra Şenocak 52 yaşında. İkiz kez evlilik yapan Kayra Şenocak 2. eşi Ayşe Şenocak ile 2019 yılında evlendi. Peki Ayşe Şenocak kimdir, ne iş yapıyor?

'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan 52 yaşındaki sevilen oyuncu Kayra Şenocak, aşırı kiloları için çıktığı yolda, adeta eridi. Şenocak, bir yılda 40 kilo verdi.

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, "En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım.

"Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim" dedi.

Kayra Şenocak kimdir: Kayra Şenocak 25 Haziran 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Karadenzili olan Kayra Şenocak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kayra Şenocak, 1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde Bilal karakteri ile televizyon dünyasına adım atmıştır.

1998 yılında öğretmen Verda Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak üç yıl sonra 2001 yılında eşinden boşanmıştır. Mert adında bir oğlu vardır. 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanladıktan sonra 2007 yılı sonlarına doğru ayrılmışlardır.

Bir dönem Show Tv ekranlarında Şans Kapıyı Çalınca adlı yarışmayı Seray Sever ile birlikte sunmuştur. En son Filinta dizisinde Hasan karakterini canlandıran Kayra Şenocak, bugüne kadar Filinta bir Osmanlı polisiyesi, Abbas’ın Melekleri, Arka Sokaklar, Sıkıysa yakala, İnsan Aldandı, Parmaklıklar Ardında, Sudan Sebepler, Pulsar, Doludizgin Yıllar, Mert ile Gert, Aman annem görmesin, Eksik Etek, Gönül Salıncağı, Sevda Çiçeği, Yağmurdan Sonra, Binbir Gece, Gözyaşı Çetesi, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Omuz Omuza, Yarım Elma, Pilli Bebek, Ona bakma bana bak, Kuzenlerim, Hayal kurma oyunları, Aynalı Tahir, Ah Bir Zengin Olsam, Kaygısızlar ve Böyle mi olacaktı adlı filmlerde ve dizilerde yer almıştır.

Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul adlı dizide Aktemur karakterine hayat vermekte olan Kayra Şenocak 1.75 metre boyunda, 90 kilo ve Yengeç burcudur.



Kayra Şenocak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Diriliş Ertuğrul (Aktemur)(TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Doktor Suat) (TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Semih)(TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Topal Recep Paşa)(TV Dizisi)

2015 – Kariyer (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Hasan) (TV Dizisi)

2014 – Abbas’ın Melekleri (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Arka Sokaklar 8. 9. Sezon (Abdülmalik)(TV Dizisi)

2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Yavuz)(TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Okan)(TV Dizisi)

2009 – Parmaklıklar Ardında 3. Sezon (Kaya)(TV Dizisi)

2008 – Pulsar (Orhan Bilgiç)(TV Dizisi)

2008 – Mert İle Gert (Sünnetçi)(TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doludizgin Yıllar (Ömer)(TV Dizisi)

2008 – Aman Annem Görmesin (Sedat)(TV Dizisi)

2007 – Gönül Salıncağı (Doktor)(TV Dizisi)

2007 – Eksik Etek (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (İbrahim)(TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (Ruşen)(TV Dizisi)

2006 – Selena (Gökhan)(TV Dizisi)

2006 – Gözyaşı Çetesi (Ali)(TV Dizisi)

2007 – Binbir Gece 2. Sezon (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2004 – Omuz Omuza (Onur)(TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma(Emre)(TV Dizisi)

2003 – Pilli Bebek (Cemal)(TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Koray)(TV Dizisi)

2002 – Kuzenlerim (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2000 – Ona Bakma Bana Bak (Osman)(TV Dizisi)

1999 – Kurt Kapanı (Pirezneci Ömer)(TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Mustafa) (Sinema Filmi)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Hakan)(TV Dizisi)

1998 – 2002 – Aynalı Tahr (Bilal)(TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1994 – Kaygısızlar (Bölüm Oyuncusu)(TV Dizisi)