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Yozgat'ta yaşandı! Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine suçüstü yakalandı.

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Yozgat'ta Uğur Y. (37) isimli kişi kuyumcuya, 22 ayar altın bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Bileziğin sahte olduğunu anlayan Hüseyin Doğan, polisi aradı. Doğan, beraberinde bulunan bir kişi ile Uğur Y.'yi kollarından tutup, kaçmasını engelledi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Uğur Y. ile kiralık otomobilde bekleyen kardeşi Rıdvan Y.'yi (25) gözaltına aldı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilde 4 sahte bilezik ele geçirildi

Uğur Y. ile kardeşi Rıdvan Y.'nin kiraladıkları otomobil ile başka bir kentten geldikleri belirlenirken, araçta yapılan aramada 4 sahte bilezik bulundu.

Haklarında sahtecilik suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu saptanan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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