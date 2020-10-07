KKTC'de hükümet krizi çözülüyor! Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasını işaret etti

KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi çekilince hükümet düşmüştü. Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet için cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasını işaret etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortaklarından Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile oluşturduğu koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurdu. Kıbrıs gazetesi Yeni Düzen'in haberine göre, HP Genel Başkanı Yenal Senin, "Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk üstleneceklerini" söyledi.

"Doğru bir karar değil"

HP'nin çekilme kararını, "Doğru bir karar değildir" şeklinde yorumlayan Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet için cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasını işaret etti.

Ne olmuştu?

HP Genel Başkanı Yenal Senin, yaptığı basın açıklamasında, 1974'ten beri iskana kapalı tutulan Maraş bölgesinin açılması konusunun kendileriyle paylaşılmadığını söylemiş ve "Devletin bütünlüğü bozuldu, kurumları hiçe sayıldı" demişti. Senin, gelinen aşamanın sorumlusu olarak Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'ı göstermişti.