BIST 1.156
DOLAR 7,83
EURO 9,21
ALTIN 476,48
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Altay Bayındır: Şampiyonluğa ihtiyacımız var

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, "Camia olarak şampiyonluğa ihtiyacımız var. İyi transferler yaptık. Umarım sonu da güzel olur" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki başarılı kalecisi Altay Bayındır, Ümit Milli takım kampında Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

İlk olarak A Milli Takım'dan davet bekleyip beklemediği ile ilgili konuşan Altay Bayındır, "A Milli ya da Ümit milli farketmez. Üstümde milli forma var. Önemli olan çalışmak. Sonra gerisi gelecektir" dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmesi hatırlatılan Altay, "Camia olarak şampiyonluğa ihtiyacımız var. İyi transferler yaptık. Umarım sonu da güzel olur" diye konuştu.

Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı kritik penaltı ile ilgili de konuşan genç kaleci, "Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Hocalarımızın söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altay, bir kaleciyi taklit etme ya örnek alma gibi bir durumunun olmadığını, kendisi gibi oynayarak başarılı olmak istediğini de sözlerine ekledi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'de hükümet krizi çözülüyor! Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasını işaret etti
Kırgızistan'da FETÖ parmağı ifşa oldu Atambayev ile birlikte hapisten kaçırılan isme bakın
Uygur Türkleri mektubuna imza atan ülkeler hangileri? Türkiye yok
Putin çatışmalar sonrası ilk kez Aliyev'le görüştü! Trajedi deyip çağrı yaptı
Eylülde en çok dolar kazandırdı! Altın, hisse senedi ve mevduat değer kaybı yaşadı
Kavga tartışma yok! Tek sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya’da 19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete mesajı
Sancaktepe'de hafriyat kamyonu toprak boşaltırken devrildi
MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eskişehir'de kumar operasyonunda 56 kişiye 176 bin 400 lira para cezası
Ayşe Şenocak kimdir yaşı kaç Kayra Şenocak'ın eşi mesleği nedir?
Yorumlar