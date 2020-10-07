BIST 1.156
DOLAR 7,84
EURO 9,22
ALTIN 476,03
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Fenerbahçe, Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan transfer edilen Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arjantinli Perotti, tıpki Tolga Ciğerci de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
KKTC'de hükümet krizi çözülüyor! Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonrasını işaret etti
Kırgızistan'da FETÖ parmağı ifşa oldu Atambayev ile birlikte hapisten kaçırılan isme bakın
Uygur Türkleri mektubuna imza atan ülkeler hangileri? Türkiye yok
Putin çatışmalar sonrası ilk kez Aliyev'le görüştü! Trajedi deyip çağrı yaptı
Eylülde en çok dolar kazandırdı! Altın, hisse senedi ve mevduat değer kaybı yaşadı
Kavga tartışma yok! Tek sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Altay Bayındır: Şampiyonluğa ihtiyacımız var
Sakarya’da 19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete mesajı
Sancaktepe'de hafriyat kamyonu toprak boşaltırken devrildi
MSB: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Özgü Namal çocukları oğlu Nefes ve kızı Elem Su kaç yaşında?
Yorumlar