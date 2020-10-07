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Euro rekora imza attı, dolar ise 7,84 ile zirvede! Reuters nedenini yazdı

Dolar/TL 7.87’ye yükselerek tarihi zirvesini gördü. Euro/TL ise 9,22’yi aşarak rekora imza attı. Reuters'a göre dolardaki yükselişi S-400'lerin testi, Dağlık Karabağ ve Erdoğan-Merkel görüşmesi tetikledi.

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Dolar ve Euro’nun TL karşısında zirve yenilemesini değerlendiren Reuters haber ajansı, kurdaki yükselişi jeopolitik gerginliğin tetiklediğini yazdı. Reuters’a göre Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürmekte olan savaş ve bu arada S-400 füzelerinin önümüzdeki hafta yapılacağı söylenen testinin Amerikan yaptırımlarını yeniden gündeme getireceği endişesi, TL’nin zayıflamasına yol açıyor.

Dolar ve Euro bir miktar geriledi! Son durum

Erdoğan’ın Salı günü yaptığı görüşmede Almanya Başbakanı Merkel’e, AB liderler zirvesinden geçtiğimiz hafta Türkiye ile ilgili çıkan kararların, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların aşılması konusunda yetersiz olduğunu söylemesi de piyasadaki risk algısını artırıyor.

TL, 2020 içinde Amerikan para birimi karşısında yüzde 24 değer yitirdi.

Piyasada takip edilecek gelişmeler?

- Bugün yurt içinde eylül ayı Hazine nakit dengesi takip edilecek. Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 30,4 milyar TL'lik fazla vermişti.

- Bütçe dengesi ise ağustos ayında 28,2 milyar TL fazla vermiş böylece yıllık açık temmuzdaki 194,2 milyar TL'den 166,5 milyar TL'ye, tahminlerimize göre GSYH'e oranı da %4,2'den %3,6'ya yükselmişti.

- Yurt dışında ise Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları izlenecek.

Altın fiyatları 7 Ekim
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  • Yarım altın: 1.545 lira
  • Cumhuriyet altını: 3.080 lira
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