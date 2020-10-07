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Mehmetçik çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaştı yüzleri bakın nasıl güldü

Savaşın ortasında, neredeyse her güne patlama sesleriyle uyanan çocukların yüzünü bir nebze olsun güldüren asker, görenleri duygulandırdı.

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Türk askerinin sevgisi ve merhameti bir kez daha gönülleri fethetti.

Jandarma Genel Komutanlığı, öyle bir fotoğraf paylaştı ki; görenler duygu dolu anlar yaşadı.

Çantasındaki kumanyasını paylaştı 

Sınırda vatanını koruyan komando, yaşananlardan bihaber olan çocukları sevindirdi. Çantasındaki kumanyasını çocuklarla paylaşan yüce gönüllü kahraman asker, onların yüzlerini bir nebze olsun güldürdü.

Kumanyasını açınca çocukların yaşadığı sevinç, askere de unutamayacağı bir mutluluk yaşattı.

Çocukların asker sevgisi 

Savaşın ortasında, neredeyse her güne patlama sesleriyle uyanan, bazen yiyecek ekmek bile bulamayan ama hayatta kalmak için mücadele veren o çocukların asker sevgisi de dikkatlerden kaçmadı.

Twitter’dan paylaşılan bu kareye “Çantamızdaki kumanyamızı paylaştık, karşılığında dünyadaki en güzel şeyi gördük; çocuklarımızın güler yüzünü” notu düşülürken, binlerce kişi bu anları paylaşıp, yorum yağdırdı.

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