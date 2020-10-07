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Tokat'ta çocukları üzen haber! Alev alev yandı kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı

TOKAT’ta çocuk parkında bulunan oyuncaklar ve spor aletleri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Erenler Mahallesi’nde, kısa süre önce yapılan çocuk parkında saat 10.30 sıralarında çıktı. Çocuk parkındaki aletler ve oyuncakların alev aldığını gören mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Plastik aletler ve oyuncaklar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aletler ve oyuncaklar kullanılamaz hale geldi. Mahallede yaşayan çocuklar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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