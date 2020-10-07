Afyonkarahisar'da ilginç olay! Maskeyi doğru takanlar para veriliyor

“Daha fazla vatandaşımızın maske taktığını gördük”

Maska ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için daha farklı sosyal deneyler de uygulayacaklarını kaydeden Kaymakam Tekeş, “Birkaç tane daha senaryomuz var. İki haftada bir bu tarz farkındalık oluşturacak sosyal deneylere imza atacağız. Bununla beraber sağ olsun okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizle beraber bir ekip oluşturduk. Bu ekiple beraber her hafta seçtiğimiz bir noktada sosyal deneylerimize, etkinliklerimize devam edeceğiz. Biz Çarşamba ve Cuma günleri bu etkinliği yaptık ve daha sonra ciddi anlamda insanlarda maske takma alışkanlığının oluştuğunu ve daha fazla vatandaşımızın maske taktığını gördük. Bu toplumda ciddi anlamda bir etki oluşturdu” diyerek konuşmasını bitirdi.