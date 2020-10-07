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ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Adaylarımız başvuru merkezine gitmeden fotoğraf güncelleyebilecekler

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların fotoğraf güncellemesi işlemine getirilen yeniliği duyurdu.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, "Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Kartı edinen tüm adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler" dedi.

Adayların işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Adaylarımızın fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıyoruz. Adaylarımız ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler. Sistemdeki fotoğrafını TC Kimlik Kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyen adaylarımız ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (https://ais.osym.gov.tr) ve AİS Mobil uygulamasında yer alan 'profilim' menüsündeki 'fotoğraf bilgilerim' ekranından güncelleyebilecekler. Adaylarımız ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında sistemdeki fotoğrafı, TC Kimlik Kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenecektir. Bu yenilik sayesinde TC Kimlik Kartı edinen tüm adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler."

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