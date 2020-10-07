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Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verildi

Nobel Komitesi, 2020 Nobel Kimya Ödülünü, genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verdi.

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Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden Nobel Ödülü, kimya alanında sahiplerini buldu.

Nobel Komitesi genom düzenleme yöntemi geliştiren bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'yı ödüle layık gördü.

Charpentier ve Doudna'nın geliştirdiği genom düzenleme tekniği, "yaşamın kodunu yeniden yazmak" olarak nitelendiriliyordu.

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