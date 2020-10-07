Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verildi
Nobel Komitesi, 2020 Nobel Kimya Ödülünü, genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verdi.Abone ol
Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden Nobel Ödülü, kimya alanında sahiplerini buldu.
Nobel Komitesi genom düzenleme yöntemi geliştiren bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'yı ödüle layık gördü.
Charpentier ve Doudna'nın geliştirdiği genom düzenleme tekniği, "yaşamın kodunu yeniden yazmak" olarak nitelendiriliyordu.