Yunan mahkemesi Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi

YUNANİSTAN'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna hükmetti

Abone ol

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi. Karar sonrası Yunanistan sokakları karıştı.

Türkiye ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Altın Şafak Partisi, 2012 ile 2015 yıllarında yapılan üç seçimde yüzde 6 ile yüzde 7 arasında oy almayı başarmıştı. Parti son olarak 2018 seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 3 oy almayı başarmıştı.