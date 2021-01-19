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Olay yeri Samsun! Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini boğazından bıçakladı

SAMSUN'da kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında karşılaştığı ev sahibi Remzi A.'yı (68) boğazından bıçakla yaraladı. Kaçan şüpheli her yerde aranıyor...

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Samsun'dan gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında ev sahibi Remzi A. ile karşılaştı. Burada şüpheli ile Remzi A. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Remzi A., boğazından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Remzi A., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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