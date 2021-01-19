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Galatasaray'ın Josef de Souza pişmanlığı! Başını taşlara vuruyor

Sezon başında Brezilyalı oyuncu yerine Etebo’yu seçen sarı-kırmızılılar, şimdi başını taşlara vuruyor!

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Derbide Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Josef de Souza'nın siyah-beyazlı takıma imza atmadan önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı. Brezilyalı ön liberonun menajeri Leite, Seri ve Lemina ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı ancak olumsuz yanıt aldı. Sakatlık geçmişinden dolayı Josef'e temkinli yaklaşan Galatasaray'ın Etebo hamlesi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. 

Sabah'ın haberine göre; kiralama bedeli ile birlikte Josef'ten 600 bin Euro daha maliyetli olan Etebo, Beşiktaş derbisindeki son şansını iyi kullanamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı orta sahanın kiralık sözleşmesini en az zararla feshetmeye çalışıyor.

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