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Antalya'da ağırlığı sadece 5 gram gören şaşırıyor! Fiyatı cep yakıyor

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da bir tarım firmasının, mini sebzeler kategorisindeki yeni ürünü minyatür karpuz, görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı sadece 5 gram olan mini karpuzun tadı ise salatalığı andırıyor.

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Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde toplamda 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren Erüst Tarım, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor. Firma, mini sebzeler kategorisine, 'baby karpuz' adını verdikleri ve ağırlığı sadece 5 gram civarında olan minyatür karpuz ürününü de ekledi.

Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan baby karpuzların, bu yıl serada üretimine başlandı. Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor. Bu yeni ürünü 'baby' ve 'erik karpuz' olarak adlandırdıklarını belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, “Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabi ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz" dedi.


"15-20 TL'ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz"
Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi. Akbulut, "Görsel olarak çok dikkat çekici ve göze hitap ediyor. Bir tanesi 5-10 gram civarında. 100-150 gramlık paketler ve 15-20 TL'ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz. Tohumdan kaynaklı ürünün kendisi bu şekilde ve hiçbir oynama yok. Ayrıca diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi zirai ilaç kullanmıyoruz ve 12 ay üretimiz mevcut" dedi.

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