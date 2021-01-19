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HABER /  EKONOMİ

HSBC geniş kapsamlı rapor yayınladı 2021 dolar/TL kuru tahmini olay oldu

Dünyanın önde gelen bankalarından HSBC, yayınladığı son raporda doların yıl sonuna kadar 6.50 TL'ye gerileyeceğini yazdı.

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Dünya genelinde aşılama çalışmalarının başlaması ve ABD'deki görev değişikliği piyasalardaki durgunluğun azalacağı yönündeki beklentileri arttırdı. Peki piyasalarda yeniden hareketliliğin başlaması dolar kurulunu nasıl ettileyecek? Dolar için dikkatler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda çevrildi. 21 Ocak'ta Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu toplantısı var.

Ocak ayında faiz artışı beklenmediği yönünde görüş hakim

Uzmanların genel kanaatine göre Merkez Bankası 21 Ocak'taki Para Politikaları Kurulu toplantısında faiz artımına gitmeyecek. Deustech Bank ise yayınladığı son raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 21 Ocak'ta 100 baz puan artırması gerektiğini savundu. Ancak genel olarak Ocak ayında her hangi bir artışın olmayacağı her hangi bir artımın Şubat ayında gerçekleşeceği görüşü hakim.

HSBC yıllık dolar tahmini açıkladı

HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin geniş kapsamlı bir rapor yayınladı. Söz konusu kur raporunda Türk Lirası'na da yer verildi. Ünlü bankanın hazırladığı raporda Türk Lirası'nın 2021 yılındakı seyri ile ilgili olarak tahminlerde bulunuldu. Dev banka, Dolar/TL 'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı. Yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumuna da dikkat çekti. HSBC'nin raporunda tam normalleşme olacağı takdirde doların 6,50 seviyesine kadar düşeceğinin altı çizildi.

Rabobank: Dolar 7 liranın altına düşecek

Öte yandan Rabobank'tan da dikkat çeken bir dolar analizi geldi. EM FX Stratejisti Piotr Matys Aralık ayı enflasyon verisinden sonra Dolar/TL tahminini paylaştı. Ünlü ekonomist Piotr Matys şu dönemde iyi bir algı olduğunu, Türk Lirası'nın da bundan faydalandığının altını çizdi. Ünlü ekonomist önümüzdeki aylarda dolar/TL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini de vurguladı

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