Antalya’da 88 yaşındaki Mehmet dede ormandan toplayıp sanat eserine dönüştürüyor

“Yaptığın işi sevmezsen başarılı olamazsın”

Pandemi nedeniyle satışında azalma olduğunu ifade eden Özçelik, yaptığı el işi göz nuru süslemeleriyle ilgili, “Kapı süsleri, çerçeveler, saksılar ve çelenk tarzında ürünler yapıyorum. Hepsini kendim boyuyorum, işliyorum ve şekil veriyorum. Birbirine silikonla yapıştırarak aranjmanlar oluşturuyorum. Kolay değil çok uğraşıyorum, uğraşmadan iş olmaz. Uğraşacaksın ki bir şey meydana gelsin. Sanatı ve sanatımı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor, sürekli bunlarla uğraşıyorum beni çok rahatlatıyor. Elimdekini sattığım zaman hemen odama çekilip bir şeyler daha yapmaya çalışıyorum. Yaptığım işi seviyorum eğer bir işi sevmezsen onda başarılı olamazsın. Hepsini kendim boyadım, hepsini çöple boyuyorum, çubuk yardımıyla desen veriyorum.” dedi.