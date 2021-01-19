Nur Vergin kimdir kaç yaşında öldü Nur Vergin ölüm nedeni nedir?

Alzheimer hastası olan 80 yaşındaki Prof. Nur Vergin'in ölüm haberi sevenlerini ve ailesini üzdü. Ölüm nedeni şüpheli bulunmayan Nur Vergin'in hayatı da merak konusu oldu. Siyaset sosyoloğu olan Prof. Nur Vergi aslen İstanbullu uzun süre öğretim üyeliği yaptı. Peki Nur Vergin evli mi çocukları var mı?

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Sosyolog Profesör Nur Vergin (80) İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede Vergin'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi. Ölüm haberi ile sevenlerini ve ailesini üzen Nur Vergin hayatı ve kitapları ile de merak edildi. İstanbul doğumlu olan ve Alzheimer hastası olan Nur Vergin eşi ve çocukları hakkında merak edilenler...

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17.00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.

İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin’in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi’den başsağlığı mesajı:

İstanbul Üniversitesi’nin mesajında “Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Vergin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Nur Vergin kimdir: 21 Eylül 1941’de İstanbul’da doğdu. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçti. Paris Sorbonne Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında döndü. 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamladı.Bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör oldu. Marmara ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.

Eserleri: Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976), Siyasetin Sosyolojisi (1980), Türkiye’ye Tanık Olmak (1998), Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002), Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar (2003).