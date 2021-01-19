BIST 1.565
DOLAR 7,46
EURO 9,05
ALTIN 442,20
HABER /  YEREL

Iğdır'da 'Pitbull' cinsi köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine para cezası

Anadolu Ajansı

Iğdır'da "pitbull" cinsi bir köpeğin kulaklarını kesip sosyal medyadan paylaşan sahibine 11 bin 467 lira ceza kesildi.

Abone ol

Köpeğinin kulaklarını kesip sosyal medyadan paylaştığı öne sürülen M.R.A'nın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresi tespit edildi.

Adrese polis ekipleriyle giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.R.A'ya 11 bin 467 lira ceza uyguladı.

Pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da defalarca yerleştirildiği otelden kaçtı! Kaymakam ikna etmek için dil döktü
Diyarbakır'da kar kazaları! 22 kişi yaralandı
AK Partili belediyeden zam rekoru: Çalışanların yeni maaşı 4 bin 100 lira oldu
Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Hrant Dink şiiri! 'Hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz'
HSBC geniş kapsamlı rapor yayınladı 2021 dolar/TL kuru tahmini olay oldu
Nur Vergin kimdir kaç yaşında öldü Nur Vergin ölüm nedeni nedir?
Göztepe, Ünal Karaman'la el sıkıştı
Antalya'da ağırlığı sadece 5 gram gören şaşırıyor! Fiyatı cep yakıyor
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısında 15 kuralı açıkladı! İşte kritik detaylar
48 bin hasta incelendi! Covid-19'dan taburcu edilenlerin yüzde 30'u yeniden hastanelik oldu
Yorumlar 1 yorum