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Fransa'da Belediye Başkanı'ndan Macron'a cami tepkisi: Beceriksizler

FRANSA’nın Val-d’Oise bölgesindeki Montmagny Belediye Başkanı Patrick Floquet, kentteki caminin kapatılmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetini “beceriksizlik” ile suçladı.

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Fransa’da hükümetin “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” adı altında çok sayıda camiyi kapatma adımından Montmagny'deki cami de nasibini aldı.

Kentin Belediye Başkanı Patrick Floquet, “Bu caminin söz konusu nedenle kapatılmasını gerektirecek bir durum hiçbir zaman var olmadı.” diyerek kapatma emrinin arkasındaki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in hata yaptığını belirtti.

"Kınıyorum''
“Bu çok ciddi bir hata, hükümetin iletişim konusundaki beceriksizliğini kınıyorum.” diyen Floquet, Aralık 2020’de bir güvenlik komisyonunun camide incelemelerde bulunduğunu ve olumsuz hiçbir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.

Floquet, komisyonun cami sorumlularından eksik kalan birkaç çalışmayı tamamlamalarını istediğini, bu talebin de kısa süre içerisinde yerine getirildiğini aktardı.

“Polemik konusu olmayan bir camiydi.” diyen Floquet, İçişleri Bakanının bölgede 5 yıl önce kapatılan bir camiyle Montmagny Camisi’ni karıştırdığını, yanlış ibadet yerine kapatma kararı uygulandığını anlattı.

9 cami kapatıldı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 16 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, izlenmesini talep ettiği 18 ibadet yerinden 9'unun kapatıldığını açıklamıştı.

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