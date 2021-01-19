AK Partili belediyeden zam rekoru: Çalışanların yeni maaşı 4 bin 100 lira oldu

ORDU'nun AK Partili Gölköy Belediyesi, 2 bin 400 TL olan en düşük maaşın 4 bin 100 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

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Devlet asgari ücreti 2 bin 825 lira, CHP’li belediyeler ise en düşük maaşı 3 bin 100 lira olarak açıkladı. Asgari ücretin üstünde maaş veren AK Partili belediyeler arasında ise Gölköy Belediyesi rekor kırdı. Belediye-İş Sendikası ile Gölköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre personele en az yüzde 70 zam yapıldı.

Gölköy Belediyesi’nde yapılan zamla birlikte 2 bin 400 lira olan en düşük maaş 4 bin 100 lira oldu. Belediye Başkanı Fikri Uludağ, “Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa belediye olarak yapacağımız çalışmalarda o kadar başarılı oluruz” diye konuştu.