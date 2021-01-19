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Diyarbakır'da kar kazaları! 22 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi. İki ayrı minibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

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