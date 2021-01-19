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Samsun'da kardeşinin evinde misafir kalan adam feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da misafir olarak kaldığı kız kardeşinin 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen Asım Güngör (38), hayatını kaybetti.

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Vezirköprü ilçesinde cep telefonu tamiri ve satışı yapılan firmanın sahibi olan Asım Güngör, misafirliğe geldiği İlkadım ilçesinde oturan kız kardeşinin 3'üncü kattaki evinde balkondan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Asım Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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