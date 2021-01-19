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HDP'li Ayhan Bilge'den yeni parti kurma sinyali! Son mesajı 'yeni parti kurulabilir' oldu

HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in parti kuracağı iddiaları ete kemiğe bürünmeye başladı. Bilgen'in gece yarısı attığı tweet, HDP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddialarını güçlendirdi.

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Eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Tutuklu bulunan Bilgen, Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yeni parti kurulabilir" dedi. 

Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir”

HDP'yi topa tutmuştu

6-7 Ekim olayları soruşturması kapsamında tutuklanan Bilgen, geçtiğimiz günlerde hala üyesi olduğu HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Bilgen, HDP'nin Türkiyelileşme politikası hakkında şunları söylemişti: "HDP kurulurken planlanan Türkiyelileşme ile Türkiye toplumunun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması ve ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu" diyen Bilgen, “Bu konuda başlangıç düzeyinde bir adım atılmış olsa da, istenen düzeyde mesafe alınmaması yeniden masaya yatırılmalıdır. Siyasi partilerde genişleme sorunları söylem, dil, algı, iletişim kaynaklı olabileceği gibi yapısal, örgütsel, çalışma tarzından kaynaklı da olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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