Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı: Sağlık Bakanı'na Covax konusunda yanlış bilgi verilmiş

Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, "Covax’a katılınca aşı seçme şansları olmadığını söylüyor. Sağlık Bakanı'na Covax konusunda yanlış bilgi verilmiş" diye yazdı.

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Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, Türkiye'deki Covid-19 aşılama sürecine ilişkin, "Sağlık Bakanlığı aşı portföyünü daha etkin aşılarla çeşitlendirmek zorundadır." düşüncesini dile getirdi. Ortaylı, Covid-19 aşısının temini için oluşturulan küresel işbirliği ağı Covax'a katılmanın bir kez daha değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bir de tweetinden anladığıma göre Sayın Bakana Covax konusunda yanlış bilgi verilmiş. Covax’a katılınca aşı seçme şansları olmadığını söylüyor." yorumununda bulundu.

Ortaylı, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Hem pandemiden çıkışı planlayabilmek hem de sağlık çalışanlarından sonra en riskli grup olan yaşlıları ve kronik hastaları koruyabilmek için gerekli." görüşünü savundu.

"Dediğim gibi bir uçak satılsa karşılanır"

Ortaylı, yazısında şunları kaydetti: Zira bağışıklık oluşumu daha güç olan bu gruplar için Sinovac aşısının verisi bulunmuyor. Dolayısıyla aşının etkinliğinin 18-59 yaş grubu için ilan edilenlerden daha düşük olması hiç şaşırtıcı olmaz. Çeşitlendirme için Covax’a katılmayı bir kez daha düşünmekte fayda var. Bir de tweetinden anladığıma göre Sayın Bakana Covax konusunda yanlış bilgi verilmiş. Covax’a katılınca aşı seçme şansları olmadığını söylüyor.

Halbuki, Covax, Oxford-AstraZeneca, Moderna dahil yedi aşı ile ön alım anlaşması yapmış durumda. Bu iki aşının da koruyuculuğu daha fazla. Üstelik 65 yaş için güvenlik ve etkinlik verisi var.

Elli milyon dolar ödenirse bunlardan birisinden otuz altı milyon doz almak mümkün. Mutlaka özel bir aşı seçmek istiyorsanız da biraz daha fazla bir ücret vermek gerekiyor. Bu da doz başına üç dolar, Sinovac’a verdiğimizin beşte biri. Bütçe açık veriyor diyeceksiniz, ama elli ya da yüz milyon dolar Türkiye için çok para değil. Dediğim gibi bir uçak satılsa karşılanır.