Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için kritik 15 kural açıkladı!
TÜRKİYE'de sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla birlikte aşı programının 2. adımına geçiliyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının uygulanmasıyla ilgili kuralları ve dikkat edilecek husuları 15 maddede açıkladı. İşte detaylar...
Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşların bakımından sorumlu kişiler aşılanacak. Ayrıca, 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aynı program bugün başlıyor. Sağlıkçılardan sonra vatandaşlara uygulanacak Covid-19 aşısı kapsamına, talep etmeleri halinde hamile ve emziren anneler de dahil edilecek.
İşte 15 maddede Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı kuralları:
- İstenmeyen etki takibi için (daha çok sağ el kullanıldığından dolayı) aşı tercihen sol koldan yapılacak.
- Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilecek.
- İnaktif COVID-19 aşılaması ile canlı aşılar arasında öncesinde ve sonrasında en az 4 hafta süre bırakılacak.